¡Thalía se volvió loca!

Thalía desató fuerte polémica, misma que la hizo acreedora al premio por las Instagram Stories más ridículas de las redes sociales; esto ya que Thalía hace todo cantando y sus seguidores ya se han cansado de verla que hasta los diálogos se aprender para imitarla de la misma manera…

Muchos de los seguidores piensan que Thalía tiene un desorden mental pues dentro de lo que se puede ver, hay momentos en los que la cantante aparece aullando, cantando, gritando o adoptando los filtros que aparecen en Instagram.

Seguidores de Thalía la llaman: “loquilla”, “loca” y también dicen que con el calor, se le quemaron las neuronas; algunos hasta realizan encuestas en Twitter como esta:

Cabe destacar que esto no es novedad, pues Thalía generó la misma polémica cuando subió fotografías y video en la que aparece vestida de Unicornio en donde muchos de los seguidores se burlaron y crearon críticas destructivas en la que dicen que el material gráfico está lleno de edición con Photoshop.

“Ya estas vieja para eso”, fue lo que un seguidor le dijo a Thalía en dichas fotografías subidas a su cuenta oficial en Instagram; pues esto probablemente le haya recordado que la cantante ya toca el timbre… pero de los 50 años.

“Ya estas muy vieja para eso señora ya va para los 50”, “Ay no que terrible es no aceptar la edad entender que ya no estamos para esas cosas”, “vieja ridícula, lastima me caías bien, pero ya no buscas que subir para llamar la atención..”, “Ridícula! No estas para eso!”…