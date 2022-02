Thalía se somete a tratamiento estético para quemar grasa

La cantante se sometió a un tratamiento estético.

Thalía sorprendió a sus millones de seguidores tras revelar el procedimiento estético al cual sería sometida para eliminar grasa del abdomen y otras partes del cuerpo, pues en las imágenes la cantante apareció sobre una plancha quirúrgica.

Fue a través de sus historias de Instagram por donde la intérprete compartió una serie de fotografías en las que se le pudo observar recostada en una cama previo a ser sometida al tratamiento.

En los primeros videos compartidos por la también actriz confesó que se encontraba en una plancha quirúrgica y que sería intervenida, sin embargo, minutos después compartió un nuevo clip en el que aclaró que se trataba de una broma, pues solo se haría un tratamiento quema grasa pero sin la necesidad de ser intervenida quirúrgicamente.

Tratamiento estético para quemar grasa

La cantante apareció portando cubrebocas y careta en una cama, y usando simplemente un bra, mientras los expertos envolvían su abdomen en plástico, para luego iniciar con el tratamiento conocido como endermologie, que consiste en reducir las zonas con acúmulos de grasa a través de la estimulación de la circulación.

Compartió el procedimiento en su cuenta de Instagram.

"Me están amarrando la cintura con plástico y todo ¡porque me estoy quemando la grasa!, es un tratamiento maravilloso que hace mucho que no lo usaba, pero que recomiendo mucho", explicó Thalía.

En otras historias de Instagram, la cantante mencionó: “Necesito algo para mi papada, ¿alguien sabe de alguno”, argumentó dejando ver la posibilidad de someterse próximamente a un nuevo tratamiento estético.

Cabe señalar que la famosa comparte con frecuencia con sus seguidores momentos importantes de su carrera, tips de belleza y hasta los tratamientos estéticos a los cuales se somete para lucir fabulosa a sus 50 años.