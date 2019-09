Thalía se ejercita con un apuesto entrenador ¡Qué atrevida! (FOTOS)

La intérprete de "Lindo pero bruto" ha comenzado con una nueva rutina de ejercicios para lograr tener un cuerpo envidiable, aunque a sus 48 años de edad recién cumplidos luce más atractiva, pues desde que comenzó con su carrera en el medio de la farándula, Thalía se ha caracterizado por tener una mini cintura.

La cantante mexicana disfruta realizar yoga y acudir al gimnasio, pues a pesar de tener una agenda apretada con sus proyectos no descuida una parte importante en su vida que es tener un físico espectacular y en su cuenta personal de Instagram decidió demostrar que cualquier edad es perfecta para ejercitarse.

En una de sus recientes fotografías que compartió en Instagram, la famosa apareció junto a su entrenador, pero, lo que más asombró a los internautas fue el aspecto físico de la cantante, quien lució unos brazos tonificados.

Thalía se ejercita con un apuesto entrenador ¡Qué atrevida! (FOTOS)

Te puede interesar: Thalía tambalea sus “CURVAS” sobre la cama y enloquece a sus fans (VIDEO)

En la primera fotografía que mostró en redes sociales, se puede apreciar lo emocionada que está la cantante al terminar de realizar una rutina de brazos, mientras que su entrenador ha estado al pendiente de la famosa para evitar alguna posible lesión.

Thalía se ejercita con un apuesto entrenador ¡Qué atrevida! (FOTOS)

"No se asusten es el ángulo! @valverdefitness me está dejando muy #Terminator para los que no entienden esta referencia en terminator y si... soy muy noventera". Escribió la cantante.

Thalía se encuentra feliz con los resultados de su rutina de ejercicios

Thalía se ejercita con un apuesto entrenador ¡Qué atrevida! (FOTOS)

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

En esta imagen, Thalía se muestra muy feliz por lograr tener un cuerpo espectacular, pues desde hace varios meses ha estado ejercitando para mostrarse más sensual que nunca en sus nuevos proyectos y sobre todo para presumirlo en redes sociales.

Si quieres ver más contenido de Thalía ¡DALE CLIC AQUÍ!