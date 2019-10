Thalía se divierte al ser comparada con Joker ¡Qué payasita! (VIDEO)

El gran lanzamiento de la película "Joker" a dividido opiniones en las redes sociales, logrando en su mayoría críticas muy interesantes, pues la trama de la historia ha sido impactante, aunque algunos usuarios han aprovechado de su ingenio para realizar memes del personaje tras el estreno de la película protagonizada por Joaquin Phoenix.

Entre las imágenes que han utilizado los usarios, es el rostro de la cantante Thalía, pero, ¿por qué la artista mexicana fue comparada con el payaso? La famosa tuvo un momento divertido en uno de los proyectos que hizo en Televisa hace algunos años.

La cantante mexicana estuvo participando en la telenovela "María Mercedes", parte de su personaje en el melodrama era pintarse la cara como una payasita para ganarse la vida, ella tenía que ir a las calles haciendo malabares con el rostro pintando para poder conseguir dinero.

Aquella caracterización fue comparada con el personaje del Joker, pues ambos tienen pintados sus rostros; de inmediato los comentarios comenzaron a llegar hasta al Instagram de Thalía, pues un fan le compartió los memes que han hecho de ella al compararla con el personaje.

Mira los memes de Thalía al ser comparada con Guasón

Tras ver las imágenes, la cantante Thalía se ha tomado con mucho humor los memes, incluso decidió compartirlos a través de sus historias de Instagram, pues como recordamos a la intérprete de "No me acuerdo" siempre ve el lado bueno de la vida, pues no acostumbra contestar críticas o burlas, pues ella siempre ha sido única y espontánea.

