¿Thalía se burló de Shakira por la canción “Monotonía”? Esto se sabe

Aseguran que Thalía se burló de Shakira.

Thalía es considerada como una de las cantantes más queridas en México, sin embargo no se salva de verse involucrada en polémicas y en esta ocasión algunos cibernautas la acusan de burlarse de Shakira en una transmisión en vivo. Te contamos lo que se sabe.

En alguna ocasión se había rumorado de una enemistad entre Shakira y Thalía, luego de que la cantante mexicana aseguró que ella cantaba pop y la colombiana rock.

Recordemos que Shakira se encuentra triunfando por todo lo alto con el lanzamiento de “Monotonía”, tema inspirado en su ruptura amorosa con Gerard Piqué, con el que se ha robado los reflectores del mundo de la farándula.

¿Thalía llamó “ridícula” a Shakira?

¿Qué dijo Thalía de Shakira?

Por medio de redes sociales han circulado diversos tweet de algunos fanáticos que aseguran que Thalía se burló de la nueva canción de Shakira en una transmisión en vivo, donde la calificó de “ridícula y dramática”, al hablar de su separación con Gerard Piqué.

“Me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere” habría dicho la cantante.

Sin embargo, cabe resaltar que hasta el momento ninguna de las declaraciones ha podido ser confirmado, pues no existe ningún video que lo evidencie, por lo que muchos aseguran que estas declaraciones son falsas.

Te puede interesar: Shakira habría dedicado sus últimas tres canciones a la infidelidad de Piqué

Monotonía canción de Shakira

Shakira triunfa con "Monotonía".

Shakira causó gran furor con el lanzamiento de “Monotonía” en colaboración con Ozuna y se convirtió en el mejor debut de una canción en español en Youtube en 2022.

“Monotonía” habla de la separación de Shakira y el futbolista Gerard Piqué, quienes tuvieron una relación por 12 años y dos hijos en común.

Ante los rumores de posibles burlas de parte de Thalía para Shakira, la cantante y actriz mexicana no se ha pronunciado.

