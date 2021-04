Thalía se burló de Julio Iglesias en un meme

Thalía es una de las bellas celebridades mexicanas que recientemente viralizó un meme al colocarle a una agenda de ella un stiker del cantante español Julio Iglesias, ya que comenzaba con ese mes.

La bella actriz mexicana compartió una serie de videos en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores, pues los mismos relatan que la intérprete de la canción Amor a la mexicana se compró una agenda pero que la misma no empieza en abril sino en julio.

Es por eso que en otros de los estados, subió una foto de la mencionada agenda junto a un sticker del cantante Julio Iglesias. Además a dicha imagen le agregó la siguiente frase:

"Esta agenda empieza cuando Julio diga".

En tanto que de fondo suena el tema musical del español llamado "Baila Morena", por lo que muchos consideraron que se trataba de una broma hacia el destacado cantante, quien es el padre de Enrique Iglesias.

Thalía utilizó a Julio Iglesias en un meme

Los talentos de Thalía

Hay que destacar que la bella Thalía está pasando por un gran presente tanto en lo personal como así también en lo profesional ya que desde hace varios días está celebrando sus 30 años de carrera.

En sus diferentes cuentas de redes la bella mexicana invita a sus seguidores a que escuchen nuevamente esas canciones que la lanzaron a la fama mundial. Asimismo la intérprete de la canción "No me acuerdo" ha empezado un 2021 repleto de trabajo ya que no solo la está rompiendo en el género musical.

Por si fuera poco, también a nivel empresarial ha destacado, ya que al tener tanta popularidad en la web, la bella actriz se ha convertido en una influencer con todas las letras. Además en los mismos aprovecha de esta gran fama para promocionar diversos productos.

Cabe destacar que actualmente la talentosa cantante tiene 65 millones de fanáticos en todas partes del mundo, cifra que es el total de todos los fanáticos que tiene la azteca en las diversas cuentas oficiales.

