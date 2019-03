Thalía: revelan el nombre del cantautor al que le ‘mentó la m@dr#’

Hace unos días la cantante mexicana Thalía compartió en sus redes sociales una experiencia que vivió al encontrarse con un desagradable cantautor, y aunque no quiso revelar su nombre, comenzó a circular que podría haberse tratado del artista regional mexicano, Joss Favela.

Tal como la misma Thalía relató, el cantautor habría llegado una hora y media tarde a la cita que tenían programada en su estudio de grabación con una actitud insoportable.

En sus historias de Instagram, Thalía reveló que cuando se le agotó la paciencia, desde lo más profundo de su ser surgió la ‘María la del Barrio’ que lleva dentro e inmediatamente no dudó en correr de su estudio al cantautor, prácticamente a patadas.

Y es que de acuerdo a un importante programa de radio, el desagradable altercado entre Thalía, fue con el cantautor sinaloense Joss Favela, quien además de la impuntualidad, llego con cara de pocos amigos y una actitud prepotente y arrogante.

Thalía afirmó que en redes sociales que se arrepiente de haberlo conocido:

“El hombre llegó con una arrogancia, no, no, ustedes no saben. Llevo años en esta carrera y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante y con una energía tan pesada”.