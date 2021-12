Thalía preocupó a sus fieles fanáticos luego de compartir una serie de videos en sus historias de Instagram, en la cual explica que se ha tenido que ausentar de esta y otras plataformas digitales durante casi dos meses debido a que sufre de fuertes dolores en la espalda, mismos que impiden que pueda caminar y hacer otras actividades.

De acuerdo a las declaraciones de la actriz y cantante, ella tuvo un inconveniente de salud debido a que dejó de hacer ejercicio y que las cosas se complicaron cuando ella se agachó a cargar a su mascota chihuahua, pues sufrió de lo que ella ha descrito como dolores insoportables en la zona lumbar.

La también actriz jamás pensó que un movimiento tan común le causara tanto daño.

“He estado en un grito, en un dolor imparable por más de un mes y medio. He estado calladita y Thalía no es calladita, ustedes no saben pero tengo un dolor lumbar que no me deja, no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar, me duele todo”, declaró la también empresaria, quien recientemente festejó su cumpleaños número 50.

La esposa de Tommy Mottola añadió: “Yo digo que es porque dejé de hacer ejercicio por cinco meses y en una de esas se me descompensó todo el cuerpo… Me agache por la chihuahueña y cuando menos pensé quedé pasmada”.

Estará ausente de las redes sociales

Asimismo, la intérprete de ‘Arrasando’ reveló que el dolor es insoportable y que ha comenzado a recurrir a terapias, además de pedir ayuda a sus fanáticos para conocer algún tratamiento lumbar que alivie sus penas y le permita retomar sus actividades físicas.

“Qué feo que te duela la espalda. Ya estoy haciendo acupuntura, ejercicios importantes para volver a condicionar los músculos internos. Y yo ya quiero correr, bailar, brincar, salir, subir, así como soy… Así que si ustedes saben de algún tratamiento lumbar para salir de este terror diganmelo porfavor”, finalizó.

¿Qué tan famosa es Thalía?

La mexicana es considerada uno de los artistas musicales latinos con mayores ventas en el mundo.

Thalía es una cantante, actriz y empresaria mexicana que ha sabido destacar en el mundo de la farándula gracias a su talento, sencillez y carisma. Sin embargo, también ha conquistado las redes sociales y para prueba de ello tenemos el hecho de que ya supera los 18.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Fotografías: Redes Sociales