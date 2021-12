Thalía revela la verdad de su cinturita ¿Se quitó algunas costillas?

La cintura de la actriz y cantante ha sido tema desde hace varios años.

Thalía destaca dentro del mundo de la farándula mexicana, además de su talento y belleza, por tener una diminuta cintura, misma que presume con orgullo en redes sociales. Sin embargo, rumores aseguran que la actriz y cantante se atrevió a quitarse un par de costillas con tal de tener esa envidiable figura.

Dicha teoría comenzó a principios de la década de los noventa, época en la que disfrutaba del gran éxito de las telenovelas en Televisa, y cobró mayor fuerza al ver que la también empresaria seguía teniendo una delgada silueta con el pasar de los años, esto pese a que ella siempre ha demostrado que es amante del mundo fitness y de la buena alimentación.

Los rumores de que se quitó varias costillas han perseguido a la cantante por muchos años.

Ante las constantes especulaciones de sus fanáticos y pese a que ha negado dicho rumor en más de una ocasión, la hoy esposa del empresario Tommy Mottola decidió bromear con el tema y causó alboroto en redes sociales al mostrar “sus costillas” en un frasco con formol.

Nació sin 3 costillas

Tal y como mencionó La Verdad Noticias anteriormente, los rumores continúan vigentes y ahora se dio a conocer una entrevista que la intérprete de ‘Arrasando’ ofreció una décadas atrás donde revela que no tiene 3 costillas, pero que su ausencia se debe a una patología poco común que padece desde su nacimiento y no por que se trate de una cuestión estética.

“Dios pensaba que yo iba a ser hombre, ya ves que a Adán le quitaron de su costado una costilla para hacer a Eva, entonces yo creo que Dios creía que podía sacarme tres costillas y sacar a tres mujeres de mí… Me hicieron unas radiografías en un accidente que tuve y no tengo tres costillas, no se me formaron, entonces tengo mi cintura chiquita", dijo Thalía.

¿Cuántos años tiene Thalía en la vida real?

La hoy esposa de Tommy Mottola se ha convertido en un referente de la música pop en Latinoamérica.

Thalía tiene 50 años de edad. Recordemos que la actriz y cantante mexicana festejó su cumpleaños con un traje de baño brillante y colorido, el cual presumió en una espectacular sesión de fotos que compartió sin pena alguna en su cuenta oficial de Instagram, misma que recibió cientos de halagos por parte de sus fieles fanáticos.

