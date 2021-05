Thalía revela como es su relación con su abuelita Eva Mange

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la cantante Thalía y su hermana Laura Zapata denunciaron que su abuelita Eva Mange había sido víctima de violencia en un asilo de ancianos en el que se encontraba.

La señora de 103 años, fue dada de alta luego de que la hospitalizaron de emergencia por una baja de sodio.

Pese a que físicamente es Zapata quien está viendo los cuidados de su abuela, la cantante mexicana Thalía no baja el dedo del renglón, y reveló en el Programa Hoy, cómo se mantiene al pendiente de su abuela, gracias a la tecnología.

Eva Mange si tiene comunicación con su nieta

La famosa confesó en el Programa Hoy que todos los días platica con su abuelita, y que, de hecho, hasta procura estar con ella a la hora de la comida, pues prácticamente es quien le da de comer.

Laura Zapata no recibe dinero de la cantante

Hace poco se rumoró que la cantante de “Amor a la mexicana” es quien mantiene a su hermana y abuela con los gastos, a lo que la actriz Laura Zapata respondió que no es así, y que por el contrario, nunca ha sido una mantenida, ni siquiera cuando estaba casada.

“Yo quisiera que alguien lo hiciera, pero no. Ni cuando estuve casada me mantuvieron ni me dieron… Afortunadamente soy una mujer que toda mi vida ha trabajado”, declaró.