Thalía recuerda a su mamá con una foto de su embarazo en Instagram

Uno de los momentos más dolorosos de Thalía es haber perdido a su mamá, la señora Yolanda Miranda Mange, quien falleció en el año de 2011 y aquella pérdida había sido difícil para la cantante, pues se encontraba en la espera de su segundo hijo.

Thalía a pesar de las críticas que ha recibido en redes sociales por las ocurrencias que publica en Instagram, la intérprete de "No me acuerdo" también muestra su lado más sensible y en su cuenta personal de Instagram compartió una emotiva fotografía de su embarazo, aunque lo que más estremeció a sus fans fue el mensaje que escribió.

La artista Thalía decidió recordar un momento en su vida y fue cuando estaba embarazada, los fans de la artista le enviaron diversos mensajes para expresar que la famosa ha sido una mujer fuerte y valiente al afrontar la pérdida de su mamá.

En la emotiva fotografía Thalía expresó que hace 8 años, estaba muy triste por la muerte de su mamá, pero un amigo cercano a la actriz fue a visitarla para realizarse una sesión de fotos para tener recuerdos de su embarazo.

La cantante mexicana Thalía mencionó lo siguiente: "A días de tener a mi bebé Matthew mi querido amigo @omarcruzphoto, sin preguntar, se lanzó a mi casa a sacarme la tristeza de haber perdido a mi madre".

En aquella imagen Thalía mencionó que sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero que la compañía de su hija Sabrina y la pronta llegada de Matthew, fueron la inspiración que tuvo la cantante para afrontar la ausencia de su mamá.

Thalía también decidió compartir una fotografía de su hijo Mattehw para felicitarlo en el día de su cumpleaños.