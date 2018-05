Thalia recuerda a su mamá con emotivo vídeo en Instagram

Este domingo se cumplen siete años de la muerte de la señora Yolanda Miranda Mange, madre de Thalía. Doña Yolanda Miranda Mange murió por un derrame cerebral y a dos semanas de que naciera su segundo hijo de la cantante Thalia.

Por esta razón, la cantante decidió compartir con sus fans un emotivo video con un conmovedor mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. En la foto puede verse una imagen de la madre de Thalia acompañada de la canción “Habítame siempre”.

Además de un conmovedor mensaje escrito en la descripción:

“Hace 7 años que dejé de ver tus ojos, de oler tu piel, de escuchar tu risa y de soñar en voz alta juntitas en este mundo. Pero hace 7 años que tu presencia me acompaña en cada paso, en cada momento de alegría, en cada duda, en cada pregunta y en cada situación”. “Te siento, te vivo, te amo, te respeto y te admiro hoy más que nunca. Eres mi gran amor? ¡Te adoro mamá! Love you and miss you mom! #mom #love #respect#admiration #friendship #mama #4ever#teamo”.

En pocos minutos el video compartido a través de la cuenta de Instagram de Thalia, alcanzó cerca de 30 mil reproducciones y obtuvo varios comentarios como:

“Ellas son ángeles en el cielo, q desde allá nos cuidan, mi mamá también es mi ángel”, “Mujer hermosa...Dios la tenga en su corte de ángeles”, “Hermosas palabras y conmovedoras, ella te bendice y te ilumina desde el cielo”, Mi reina, ellos siguen eternamente en nuestro corazón”, entre otros.

Thalía cuenta cómo se enteró de la muerte de su madre.

Hace tiempo en entrevista con Carlos Loret de Mola en el noticiero matutino Primero Noticias confesó que su nuevo disco 'Habítame siempre' fue un tipo de terapia, y que gran parte del mismo está dedicado a su madre, cuya pérdida marcó su vida para siempre.

Durante la entrevista, Thalía platicó cómo fue el momento en el que se enteró de su fallecimiento. "Recuerdo que baje y no escuchaba a Sabrina, en ese entonces yo estaba embarazada. Cuando llegué a la cocina vi a mi marido Tommy Mottola con mi doctor, le ofrecí un café y fue cuando mi esposo me tomó de las manos y me dijo: `tengo algo que decirte mi amor´, le contesté que me estaba asustando y ahí fue cuando me comunicó que mi mamá había fallecido", todo esto lo platicó con la voz entrecortada y con los ojos medio llorosos.

Compartió que al momento de enterarse no lo podía creer y gritó y caminó por toda su casa llorando y pensando que no podía ser cierto, hasta que tomó el teléfono y llamó a sus hermanas que también entre llanto le confirmaron la triste noticia.

A pesar de este momento doloroso, Thalía ha sabido salir adelante y regresar a la escena musical.