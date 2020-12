Thalía recibe fuertes críticas por lujos anti COVID-19

Thalía realizó un enlace con sus seguidores para manifestar su descontento con las personas que salen a la calle sin su mascarilla para evitar contagiarse de Covid-19.

“Me impacta la cantidad de gente que va por la vida sin su cubrebocas

Thalía provocó fuertes críticas

"¡Yo no entiendo!, yo salgo con un cubrebocas o dos, y también me pongo mis goggles dependiendo cómo veo la situación que está picuda, no entiendo por qué hay gente que no usa su mascarilla y encima se me quedan viendo como… ¡ay, no exageres!... ¡no entiendo!”, expresó en el video.

Sin embargo, la actriz mexicana no imaginó que el externar su descontento con la gente y mostrar los objetos con lo que ella se cubría para combatir la pandemia de coronavirus la hicieran blanco de críticas, pues diversos internautas la señalaron por no hacer donaciones y solo señalar a la gente para presumir sus lujosos objetos.

Aquí algunos de los mensajes:

“Con tanto lujo.... qué ayude a la gente necesitada....”.

“Que done algunos goggles”.

“Payasa!!!”.

Mensajes del Instagram oficial de Thalía

“Thalía deja de criticar a las personas mejor ayuda en vez de estar de presumida. Ridícula. Ya estás viejita. Te oyes mal hablando de las personas ayuda. Y cállate tú boca###.”.

“Regala mascarillas y gafas de esas”.

“Se le nota lo consternada que está, toda llena de brillos!!”.

“Porque no agarra su mascarilla, lentes y dibuja un bosque y se pierde!!!!!... Ridícula!!!!”.

Cabe señalar que por ahora la esposa de Tommy Mottola no ha respondido a los señalamientos de los internautas y únicamente reapareció en redes sociales para enviar “buena vibra” a sus fans.

