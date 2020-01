Thalía recibe criticas por tener los dientes sucios ¡No se los lava!

Thalía pertenece a una de las figuras de la industria musical mexicana más populares, donde ha obtenido un gran éxito a través de sus diferentes álbumes discográficos y excelentes sencillos que se han colocado entre las listas de música más escuchadas del año.

Así también la intérprete de “Amor a la mexicana” pertenece al grupo de artistas que se han unido a la redes sociales de una manera muy sobresaliente, puesto que Thalía cuenta con alrededor de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y casi doscientos mil en su plataforma de TikTok.

Y es a través de sus redes sociales donde la cantante constantemente publica sus videos más divertidos que casi siempre logran hacerse virales. Como sucedió hace algún tiempo cuando realizó un pequeño baile con un enterizo de flecos rosas, el cual se convirtió en toda una tendencia.

La fama de Thalía en redes sociales

Asimismo Thalía recientemente fue noticia cuando realizó uno de sus viajes familiares, en el cual estuvo acompañada de su sobrina Camila Sodi, con quien protagonizó los momentos más divertidos de sus “vacaciones”, cuando ambas bromearon respecto a la teoría que siempre ha existido sobre esta cantante en cuanto a una supuesta operación estética en la que se quitó un par de costillas.

Por otro lado Thalía ha mantenido su vigencia en el ámbito musical realizando diversas colaboraciones con los artistas más populares del momento como Maluma, Prince Royce y Natti Natasha, entre otros.

Thalía recibe criticas por tener los dientes sucios

Ahora esta cantante volvió a protagonizar las noticias más escandalosas debido a uno de sus últimos videos publicados en su cuenta de TikTok, donde se puede observar que tiene algo atorado entre los dientes, algo que parece ser un pequeño cilantro,

Un hecho que causó grandes críticas hacia Thalía, las cuales señalaban a la cantante por no tener una buena limpieza dental y por no preocuparse de su apariencia. Por lo que desde ahora nuestra querida Thalía tendrá que checarse bien frente a un espejo antes de subir sus divertidos videos, por que la gente definitivamente no perdona nada.

Thalía recibe criticas por tener los dientes sucios ¡No se los lava!

Te puede interesar Thalía estrena “Ya tú me conoces” con los hermanos Montaner, Mau y Ricky

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana