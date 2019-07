Thalía recibe BURLAS por imitar a "Buzz Lightyear"

Thalía causó revuelo en redes sociales y se ha convertido en tendencia, debido a un video que compartió en sus historias de Instagram, usando el traje de uno de los personajes de la película Toy Story, tras haber visto por la cuarta cinta de los juguetes.

La intérprete de "Lindo pero bruto" alborotó a sus fans luego de haber utilizado un filtro de la película y caracterizarse de "Buzz Lightyear", en aquel clip la cantante mencionó que estuvo muy feliz y emocionada de ver la historia de aquellos juguetes y aseguró que lloró como cuatro veces.

La artista mexicana en sus historias de Instagram, compartió el momento en que entraba a la sala del cine y lo que más impresionó a sus fans, fue que la cantante lucía un maquillaje discreto y una ropa deportiva, con tal de no llamar la atención y pasar desapercivida.

"Cariños esa película estuvo espectacular, asi salimos, Buzz Lightyear to the rescue, tho the infinity and beyond, cariños llore cuatro veces en la película".