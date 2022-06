Thalía reacciona ante la muerte de su abuela Eva Mange

Laura Zapata informa que muere doña Eva Mange

Lamentablemente, Eva Mangue, abuelita de Thalía y Laura Zapata, murió este 24 de junio, así lo informó Laura Zapata a través de un breve comunicado en sus redes sociales, en donde pidió respeto en estos dolorosos momentos.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de Doña Eva Mange Márquez. Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada abuela, hoy 24 de junio de 2022. Agradecemos sub comprensión en este difícil momento. Hasta siempre amada abuela. Gracias por todo, gracias, por tanto. 18/01/1918 - 14/ 06/2022”.

Es lo que se puede leer en las historias de Laura Zapata y es que doña Eva Mange tenía algunos problemas de salud desde hace poco más de un año, cuando Laura Zapata reportó malos tratos a su abuelita en la casa para adultos mayores de “Le Grand Senior Living” donde estuvo viviendo durante algunos meses.

Reacciones de Thalía

Doña Eva Mange pasó por un fuerte caso de anemia, por lo cual en alguna ocasión tuvo que acudir al hospital a recibir una transfusión de sangre, según informó Laura Zapata a través de sus redes sociales.

¿Quién fue Eva Mange?

Eva Mange

La abuelita de Thalía y Laura Zapata Eva Mange nació el 21 de enero de 1918 en La Paz, Baja California Sur y de acuerdo con diferentes medios, pertenece a una numerosa y popular familia de un barrio llamado “El Esterito”.

Hay que destacar que la mujer que superó el siglo de vida es originaria del norte del país, lo cierto es que con el paso del tiempo se tuvo que mudar a la Ciudad de México junto con su hija, Yolanda Miranda con quien vivió en un dúplex durante sus primeros años en la capital del país.

Eva Mange, después del segundo matrimonio de su hija, crió a Laura Zapata, pues Ernesto Sodi, no la quería según contó la famosa en entrevista con Yordi Rosado: "Me quedó con mi mamá y mi abuela hasta que cumplo tres años y mi madre se vuelve a casar y me quedo con mi abuela. Mi mamá fue la primera que se casa, con Ernesto Sodi, y mi padrastro no me quería, él decía 'yo a esa niña no la quiero'".

Thalía reacciona a la muerte de su abuela

Reacción de Thalia

A través de su Instagram la famosa cantante Thalía ha reaccionado a la triste noticia del fallecimiento de su abuela en una imagen se puede ver una paloma blanca volando y un corazón roto.

En otra publicación a través de sus historias de la misma red social se ve publicado las condolencias oficiales donde se menciona la muerte de la señora Eva Mange, pero hasta el momento no se conocen detalles del funeral y si la talentosa cantante Thalía viajará a México.

