Thalía presumió a fans su rutina de ejercicios para tener sexy cuerpo (VIDEO)

La cantante y actriz mexicana Thalía compartió a través de su cuenta social de Instagram un video presumiendo la rutina de ejercicios que realiza para lograr un cuerpo sorprendente.

La popular intérprete de "No me acuerdo" causó sensación en las redes sociales, aunque no es la primera vez que comparte alguna rutina para mostrar como se ejercita.

Thalía reveló la rutina básica que realiza todos los días, la famosa cantante compartió el video a todos sus seguidores y escribió un mensaje para ellos.

"Mantener el cuerpo en movimiento es esencial cada mañana para mí. Ya sea yoga, pilates, pesas, caminar o simplemente poner música y bailar hasta sudar es clave. ¡Esta es una rutina básica de #tacfit que me está ENCANTANDO! Movimiento es salud". Mencionó Thalía.

Thalía en su cuenta personal de Instagram le gusta compartir sus actividades cotidianas y en esta ocasión mostró algunos rutinas para que las mujeres pueden tener una figura espectacular como la famosa cantante.

La cantante suele hacer diferentes rutinas de pilates y cuida mucho su alimentación porque le gusta llevar una vida saludable, pues prueba de ello, son las diversas instantáneas que comparte en la red, presumiendo su anatomía.

Thalía actualmente se encuentra en un momento muy importante en su carrera como artista, con el lanzamiento de su nuevo disco "Valiente" que ha enloquecido a todos sus admiradores, quienes disfrutan de los temas de su nuevo álbum discográfico; de igual forma sus nuevos productos de belleza y también dio a conocer su nueva colección de ropa "Thalía Sodi".

La cantante Thalía sigue cosechando grandes éxitos en su música y como empresaria.