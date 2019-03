Thalía preocupa a fans tras compartir video de su enfermedad

La famosa cantante mexicana Thalía confesó en su cuenta personal de Instagram que se encuentra muy enferma, pues debido a su estado de salud la intérprete de "Lindo pero bruto" tiene que estar en reposo.

Thalía decidió compartir su estado de salud y decidió compartir en sus historias de Instagram como se encuentra. La cantante reveló que un terrible virus la atacó, está situación esta ocasionando que la artista mexicana tenga fuertes dolores en el estómago.

“Tengo la peor tos y el cuerpo cortado, estoy súper enferma, como de gripa, de estómago, hay todo, como fiebre, como mocos, todo se me junto horrible. Y es que obviamente en el estudio yo salía mucho a la nieve para respirar un poquito, pero los cambios de temperatura me agarró el frío; tengo dolor aquí en mi pecho, ¿quién me quiere mimar?, vengan y cuídenme porque estoy enferma”. Mencionó Thalía