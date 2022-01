Thalía no le regaló nada a su abuela en su cumpleaños, asegura Laura Zapata

Las declaraciones de la actriz han causado gran polémica en redes sociales.

El 18 de enero no pasó desapercibido para Laura Zapata, pues ese día celebró el cumpleaños número 104 de su abuela, la señora Eva Mange. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la actriz reveló que Thalía no le dio un obsequio en este día especial.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la también llamada villana de telenovelas confesó que su famosa hermana no pudo estar presente en el festejo por cuestiones de la pandemia, pero que sí la felicitó a través de una videollamada. Eso sí, ventiló que ella no le envió un regalo ni le compró un pastel, claro a modo de broma.

La actriz y cantante presumió la videollamada con su abuela en redes sociales.

“Habló por teléfono, no mandó nada, ni pastel ni flores ni regalo ni nada… Le cantó las mañanitas, le dijo que qué bonita estaba, haciéndose presente de alguna manera”, declaró la actriz de 65 años, quien fue la última en ser eliminada de MasterChef Celebrity México.

Así festejo Doña Eva Mange su cumpleaños

Por otro lado, reveló que Doña Eva Mange la pasó muy bien en este día tan especial para ella y toda su familia: “Ella sabe que es su cumpleaños, ayer la vivieron a poner muy guapa, le cortaron su cabello, le hicieron su manicure, su pedicure… A las 12, nosotros en familia tenemos la costumbre de cantarle Las Mañanitas con un pastel”.

Finalmente, la actriz dejó en claro queno desistirá de demandar al asilo donde estaba su abuelita y aseguró que fue gracias a ella y a Dios que hoy esta a salvo: “Todas estas heridas que tenía mi abuela, que sí yo no hubiera ido por ella, me la hubieran entregado incinerada en una caja, entonces, Dios me llevó para salvarla”.

¿Cuántos años tiene la abuelita de Thalía?

Doña Eva Mange se ha convertido en un referente de la farándula mexicana.

Doña Eva Mange tiene 104 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la abuela de la cantante Thalía nació el 18 de enero de 1918. Hoy en día se ha convertido en una celebridad de la farándula mexicana pese a que nunca figuró en alguna producción televisiva.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales