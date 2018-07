Thalía luce sensual figura en un diminuto bikini

La sensual actriz y cantante Thalía, agradeció a todos sus fans por recibir más de 100 millones de reproducciones de su nuevo sencillo ‘No me acuerdo’ y para celebrarlo se lanzó desde un yate, presumiendo su escultural figura en un ajustado bikini.

En su cuenta social de Instagram la estrella comentó:

¡Estoy impresionada y fascinada y enamorada de cada uno de ustedes por hacer de esta canción un éxito! Estos 100 Millones se los debo a ustedes y apenas vamos arrancando con este sencillo. ¡Gracias por su apoyo y vamos por más!

Tras la sorpresa que Thalía tenía preparado para todos sus fans, todo su público se emocionó cuando estreno su nuevo sencillo ‘No me acuerdo’, donde la cantante luce muy sensual en los diversos vestuarios que uso durante las grabaciones del videoclip.

Thalía de 46 años, es una de las mujeres más hermosas, pues con el pasar de los años, sigue conservando su esbelta figura. No cabe duda que la artista es considera una de las mujeres más hermosas del medio de la farándula, pues conforme pasa el tiempo Thalía luce más radiante que nunca.

Recordamos que la estrella inicio su carrera musical en la famosa banda Timbiriche, aunque no duro mucho tiempo pues quiso arriesgarse como solista, conforme pasaron los años, la artista logro tener varios protagónicos en las telenovelas que se transmitían por el canal de las estrellas, tras el éxito rotundo de sus personajes, Thalía logro ser una de las actrices más queridas por los televidentes.

Si no me acuerdo... no pasó. ;-)������ Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el 9 de Jul de 2018 a las 12:01 PDT

Actualmente la estrella cuenta con una larga trayectoria artista, recientemente estreno su nuevo sencillo No me acuerdo, junto con la reguetonera Natti Natasha, durante el estreno de su nueva canción, la estrella no para de recibir comentarios de sus fans.

Y es que la cantante se encuentra pasando unas increíbles vacaciones en Italia a lado de su familia, en su cuenta social de Instagram compartio diversas fotografias presumiendo el hermoso lugar junto con su esposo Mottola.