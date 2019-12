Thalía le pone la vara alta a Danna Paola y aumenta sus seguidores en Instagram

Aunque Danna Paola es una de las famosas más importantes actualmente, Thalía es la cantante mexicana más popular en el mundo entero, pues la reconocen en todos lados, y su popularidad ha hecho que sea una de las pocas mexicanas invitadas a eventos exclusivas como el Met Gala o los premios TONY, entre otros exclusivos eventos. Además, hoy en día la popularidad se mide en cuanto a seguidores en redes sociales, y la intérprete de “Arrasando” lo ha hecho magníficamente.

Aunque por algún momento, Danna Paola estuvo a punto de arrebatarle el puesto a Thalía aumentando notoriamente su número de seguidores en Instagram, pues después de su papel como Lucrecia en Élite ha tomado mayor popularidad a través del mundo, ya que dicha serie es transmitida en más de 100 países.

Y es que, en menos de un par de meses, Danna Paola ha pasado de 13.6 millones de seguidores a 14.2 millones, mismo tiempo en el que Thalía se quedó estancada con 14.8 millones de seguidores en Instagram, es por ello que muchos fans creyeron que Danna Paola estaría a punto de coronarse como la reina de Instagram en México, sin embargo, Thalía ha vuelto a actuar.

Danna Paola ha ido aumentando notoriamente sus seguidores

Y es que este martes 3 de diciembre, Thalía publicó una foto en la que mostró que acaba de lograr su récord y llegó a los 15 millones de seguidores en Instagram, demostrando que su talento puede más.

Eso sí, aunque Danna Paola va adquiriendo mucha popularidad, son muchos años de experiencia los que avalan a Thalía, quien le lleva ventaja a Danna, tanto en seguidores como en años de carrera.

Los esfuerzos de Danna Paola no han sido suficientes para alcanzar a Thalia

Thalía no solo es la mujer mexicana más seguida en Instagram, sino que también es la mujer mexicana más escuchada en YouTube, después de que su canción “No me acuerdo” llegará al billón de reproducciones.

