Thalía le da la bienvenida al mes de julio abrazando a un famoso cantante

La cantante y actriz mexicana Thalía de 47 años de edad, volvió a causar sensación en redes sociales y en sus más recientes videos que compartió en sus historias de Instagram, revivió un video abrazando a un famoso cantante.

Aquel clip que compartió la artista fue para darle la bienvenida al mes de julio, aunque sus fieles admiradores saben que a la famosa se le ocurren ciertas ideas y para disfrutar del primer día, compartió un momento con el cantante Julio Iglesias.

Aquel fragmento del video forma parte del videoclip de la cantante, pues el intérprete participó en las grabaciones del tema "Amándote", la canción fue lanzada en el año de 1995, y es que en este proyecto la famosa deleitó la pupila de sus miles de fans al posar con un micro atuendo playero, mientras bailaba con el cantante.

A lo largo de su trayectoria en el mundo de la música, ha colaborado con diversos artistas como Carlos Rivera, Natti Natasha, Maluma, aunque en aquel video donde apareció Julio, ha sido la única vez donde la famosa presume su físico con poca ropa.

La famosa artista mexicana disfruta compartir divertidos videos en su cuenta personal de Instagram, aunque en algunas ocasiones que recibido burlas de diversos usuarios, quienes ya están hartos y fastidiados de las ocurrencias de la intérprete de "No me acuerdo".

Cabe mencionar que hace unos días, la famosa cantante Thalía, compartió en sus redes sociales el lanzamiento de sus nuevas fragancias y expresó lo emocionada y feliz que está por este nuevo proyecto.

"¡Sorpresa tras sorpresa! Nunca me canso de animarles el día. Les cuento que he trabajado en un nuevo proyecto que me ha apasionado por años".