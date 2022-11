Thalía lanza su nueva canción pero algunos usuarios están furiosos con ella

Recientemente, Thalía reveló que volvió a su carrera musical y acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado “Psycho Bitch”. Todos sus fans se mostraron encantados con la idea de su regreso y esperaban con ansias el estreno de la canción.

Y por fin el día llegó, este viernes 4 de noviembre se estrenó la nueva canción de Thalía, pero te revelamos en La Verdad Noticias que no todos están muy contentos con ella y se han lanzado en su contra.

¿Qué hizo Thalía? Según algunos usuarios, la cantante y actriz mexicana habría criticado a Shakira por no superar a su ex esposo, Gerard Pique, al igual que a su nueva canción “Monotonía”. Te contamos todo lo que dijo.

Esta fue la supuesta crítica de Thalía a Shakira

Según algunos usuarios, Thalía criticó a Shakira desde un directo al afirmar que la colombiana era una “dramática y ridícula”, porque como te contamos en La Verdad Noticias, la colombiana le dedicó su nueva canción a Gerard Piqué. También, le pidió que dejara de dar lástima por el abandono del papá de sus hijos.

Los defensores de Shakira no han tardado en saltar contra Thalía por sus comentarios y aseguraron que la que quiere llamar la atención es ella. Por otra parte, muchos usuarios no han reaccionado bien a “Psycho Bitch” pues aseguran que hizo una voz de niña y ya no le queda cantar así.

Estos son algunos de los comentarios que le han dejado a la cantante: “La verdad es que esta canción es una porquería! A estas alturas puedes sacar algo mucho mejor” o “Thalía eres una ridícula”.

¿Cuánto dinero tiene Thalía?

Esta es la fortuna de Thalía.

A pesar de las críticas, el éxito de la reconocida cantante Thalía es inminente desde que comenzó su carrera profesional, recientemente aseguró que tiene el contrato más grande de Televisa. Su fortuna, según Celebrity Net Worth, es de 60 millones de dólares.

