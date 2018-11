Thalía hace todo un drama por asiento en el cine (VIDEO)

Thalía lo volvió hacer, pues de nuevo se ganó las criticas en redes sociales, en esta ocasión fue luego de compartir un video en donde se queja de la suciedad del cine al que acudió.

La cantante mexicana se quejó en su cuenta personal de Instagram de lo sucio que estaba el asiento que le tocó en el cine al que acudió, para ver la cinta de Disney Ralph el Demoledor 2, pues de acuerdo a la explicación que dio mientras grababa, fue al llegar a la sala que se percató que su asiento estaba manchado, lleno de grasa, sumamente sucio.

Me metí al closet donde están todas las cosas sucias, para limpiar me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó está asqueroso, lleno de grasa, de comida, de hot dog y no lo quisieron limpiar", dijo Thalía en el video.