Thalia estrenó su nuevo video "No me acuerdo" junto a Natti Natasha

El día de hoy Thalía estrenó su nuevo video "No me acuerdo" junto a la artista del reggaetón Natti Natasha, con impresionantes y candentes movimientos cargados de sensualidad y picardía.



En las primeras horas de este viernes fue lanzado el nuevo single en todas las plataformas musicales y también en el canal de YouTube de la estrella mexicana, donde llevas más de 250,000 vistas.

Thalía afirmó estar muy feliz de regresar a la escena musical.



"Realmente es una colaboración explosiva y divertida. La verdad es que nuestras personalidades se unieron de una forma increíble", contó la cantante mexicana a The Associated Press.

“Estoy feliz porque hoy se estrena el video ‘No me acuerdo’ en colaboración con Natti Natasha”, dijo la artista ante las cámaras del programa de televisión “Hoy”.

Natti y Thalía anunciaron desde sus redes sociales el lanzamiento de “No me acuerdo”.



“¡Ya puedes ver el video de #NMA!!! @nattinatasha”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram.

“Yo solo recuerdo que estaba bonita, to el mundo loco con mi cinturita. ¡Ya puedes ver el video de #NoMeAcuerdo con @Thalia”, escribió la reguetonera dominicana, revelando parte de la letra de la rítmica canción.



El video comienza con una escena donde aparece Thalía recostada en la cama y es observada por su pareja que tiene cara de molestia y está sentado en una silla.

La temática sensual y pícara del vídeo trata de que la protagonista sale a divertirse con su amiga en la noche y a la mañana siguiente es cuestionada por su pareja al ver en su celular una foto de ella con otro hombre.Pero ella, recurre a la “pérdida de memoria” y a pesar de ver las imágenes comprometedoras, asegura que no se acuerda de nada, y por ende, dice, no pasó.Sin embargo, bien que tiene presente la noche de diversión que pasó en un bar donde conoció a un hombre y se la pasó de lo mejor.Mientras su pareja está furioso por la respuesta, ella recuerda que bailaba y brindaba en el bar llena de gozo y felicidad, pero no lo confiesa y prefiere recurrir a la “amnesia temporal” y hace unos movimientos sensuales y a la vez fingiendo ser inocente.