Thalia está “arrasando” con la vida mientras se hace tendencia con este video

Thalia está arrasando con la vida, pues recientemente en redes sociales se ha hecho tendencia un video en su honor, el cual ha resultado de lo más gracioso.

No cabe duda que desde que la cantante ingresó al mundo de las redes sociales sus cuentas se convirtieron en todo un éxito pues ella no ha dudado en consentir a sus seguidores creando contenido especial para ellos y ahora nuevamente se ha convertido en tendencia en internet.

Internautas se han grabado dedicandole una graciosa frases a la cantante, en la que se les escucha pronunciar “Thalia te Falle, no estoy arrasando con la vida, la vida está arrasando conmigo. Me dijo que me odia por ser bonita” haciendo una clara referencia a la canción Arrasando.

La cantante se unió a esta tendencia

La cantante hizo una recopilación de estos videos y los compartió en sus historias de Instagram, pero eso no es todo, pues se unió a la tendencia y decidió grabarse pronunciando la misma frase.

En el video podemos observar como la cantante se quita una toalla y un gorro de baño para después presentar algunas de sus mejores fotografías donde modeló exquisitos trajes dejando ver que sin duda ella es todo un icono de la moda.

El video ha resultado de lo más gracioso para los seguidores de la famosa, sobre todo porque ella tiene una canción que lleva por título “Arrasando” y con esta nueva tendencia la cantante dejó ver una vez más que ella sí está arrasando no solo con la vida sino también en redes sociales.

¿Cuántos seguidores tiene Thalía?

La cantante ha tenido gran éxito en redes sociales

La cantante Thalia tiene más de 18.3 millones de seguidores en Instagram donde comparte no solo contenido enfocado en su carrera artística sino también en su vida personal. Logrando así la sexta posición en el top de mexicanos más seguidos de esta red social.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado de las noticias de hoy!