Thalía es llamada "payasa" por exceso de maquillaje

La cantante Thalía, sin duda, es una de las artistas más seguidas en Instagram, por las fotografía que comparte con sus fans, sin embargo, en esta ocasión su publicación fue blanco fácil de críticas por parte de sus seguidores.

La sensual artistas publicó en su cuenta personal de Instagram una fotografía en la cual luce su look de fin semana, sin embargo, a sus seguidores les pareció que se le pasó la mano, por el exceso de maquillaje que portaba.

Thalía presumió su maquillaje especial, el cual acompañó de las siguientes líneas:

“¡Fin de semana ready! ¡A salir! Y yo ya en diva mode con el mega pestañón de mi colección. Así que, aquí te voy sabadito sandunguero.”

Pero fueron sus mismo admiradores, los que se quejaron del look de la intérprete de “Si no me acuerdo, no pasó”, quienes señalaron, que el maquillaje de cantante la hacía lucir como toda una "payasa", ya que era un exceso.

La publicación de Thalía, consiguió miles de reacciones por parte de sus seguidores y los comentarios no se hicieron faltar, algunos, incluso, señalaron que todo era parte de una “broma” de parte de la cantante.

Esta fue la reacción de sus fanáticos:

Sorry pero pareces payasa

Como que se te pasó la mano en las chapas y el labial, ni se diga algo así como que la coloreteada

Y esta payasa que se cree

Si pareces una payasita con todo ese maquillaje, eres bonita pero se te pasó la mano