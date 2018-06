¡Thalía es destrozada en Instagram por 'usar' botox!

Ahora comprendemos porque Thalía luce con el aspecto de una jovencita, y como no; si todos sus seguidores le piden que deje de utilizar ‘botox’ en la cara, pues esto ya llegó a tal grado de ser muy evidente y se logró apreciar en su más reciente lanzamiento ‘no me acuerdo’ en el que comparte micrófonos con Natti Natasha.

"Por favor no mas botox no destruyas tu belleza x vanidad", "No caigas en el vicio del botox", "Ya déjate de hacer cosas en la cara, ya te la arruinaste y te ves muy mal", "Wow ya estas vieja Talia ya se te ve la boca aguada", "Pero qué te pasó en tu cara, luces espantosa"…