Thalía es captada agarrando a un hombre mientras baila ¡Qué picarona!

La cantante Thalía siempre ha sido el centro de atención de las redes sociales, las ocurrencias que hace la intérprete de "No me acuerdo" ha causado revuelo en internet, incluso sus videos se han convertido en tendencia, pues recordamos que tras el éxito de su famoso baile, la cantante incluyó la canción "Me oyen me escuchan" en su álbum "Valiente".

Lo cierto es que, la artista mexicana a sus 47 años de edad luce un físico envidiable; durante sus vacaciones en Italia cautivó a sus más de 13 millones de seguidores, quienes quedaron hipnotizados con su belleza.

La intérprete, a lo largo de su trayectoria artística, ha sido recordada por sus participaciones en telenovelas; sus comienzos fueron en Televisa y en la agrupación Timbiriche, posteriormente decidió incursionar en la música como solista y hasta la fecha ha sumado reconocimientos por su nuevo material discográfico.

Los fans de la cantante han creado diversas cuentas en Instagram para recordar inolvidables momentos de la artista, y un reciente video que han filtrado en las redes sociales, ha causado alboroto, pues se aprecia a la famosa disfrutar de un baile.

Tal parece que a Thalía le gustaba divertirse, pues en el clip que compartieron sus fans en Instagram, dejaron al descubierto lo picarona que es la cantante, pues su rostro luce muy asombrado mientras disfrutaba del baile que le estaba haciendo un stripers.

El divertido video que publicaron los fans de la cantante, ha logrado llamar la atención de más de 397 mil seguidores, incluso algunos usuarios han opinado sobre el atrevido baile que le hizo el stripers a la famosa.

La cantante mexicana Thalía, actualmente ha anunciado su nueva colección de fragancias y durante su viaje a Italia decidió presumir los diferentes aromas y los diferentes colores que son los recipientes.

