Thalía enloqueció por sus brownies ¿que tenían?

Parece que la cuarentena está volviendo un poco crazy a Thalía, pues la cantante mexicana ha sorprendido con una canción para sus brownies, mientras degustaba estos postres, haciendo que sus fans se cuestionan si estos tenían alguna sustancia alucinógena.

Y es que la intérprete de Arrasando se caracteriza por su buena vibra ante las situaciones de la vida, por ello ha aprovechado esta cuarentena para subir contenido a sus cuentas en redes sociales, con el afán de entretener a su público.

Es por ello que Thalía, a través de sus historias, mostró la canción que le hizo a sus brownies, asegurando que no le importa la dieta, ni la papada, o el acné, a ella le encantan sus brownies, y comerlos por la mañana, eso si, no dice nada de que tengan algún toque especial, pero conociendo a la cantante, no hace falta.

Mira el video de Thalía

En la publicación los fans comenzaron a especular que solo lo hace para llamar la atención, pues “se sabe” que la cantante mantiene una dieta estricta, lejos de azúcares, esto a perspectiva de los internautas.

“Porque todas@las artistas están pasando videos comiendo, cuando sabemos que se alimentan solo de agua”, “Porque todas@las artistas están pasando videos comiendo, cuando sabemos que se alimentan solo de agua”, comentaron.

La intérprete de “desde esa noche” es una de las mujeres que, por su historia en redes sociales, generalmente se vuelve viral, ya que sus ocurrencias se ganan las risas del público, no por nada cuenta con más de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

La esposa de Tommy Motola es una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, y siempre es invitada a grandes eventos como el Met Gala o los Tony Awards, siendo de las pocas mexicanas que asiste a estos eventos de talla internacionales.