Thalía enfrenta fallas técnicas al interpretar el tema “No me acuerdo” (VIDEO)

La cantante mexicana Thalía durante un concierto que se llevo a cabo en Los Ángeles, sufrió una falla técnica cuando estaba interpretando el tema "No me acuerdo" junto con la reguetonera Natti Natasha.

En el clip se puede apreciar que tras la interpretación de uno de los exitosos temas de Thalía, el audio de la canción se interrumpió, por lo que de inmediato se escuchó el cambio en la voz de ambas cantantes.

De inmediato los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, pues las famosas a pesar de haber tenido la falla técnica en pleno escenario, continuaron cantante el tema "No me acuerdo".

La artista mexicana Thalía, actualmente se encuentra en la promoción de su nuevo disco que lleva por nombre "Valiente" y que muy pronto comenzará su gira para deleitar a todos sus fans con sus nuevas canciones.

Y es que la reguetonera Natti Natasha cuando estaba cantando con la famosa Thalía todo iba de maravilla, pero de pronto ocurrió un error técnico y es que le bajaron el audio a la pista, quedando al descubierto sus verdaderas voces y todo quedó grabado en un video que esta circulando en las redes sociales.

Tras las fallas técnicas, ambas artistas mostraron su verdadero talento a pesar del inconveniente, durante el evento "Las que mandan", donde se dieron cita diversos cantantes para interpretar grandes temas.

Cabe mencionar que la famosa Thalía se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales debido a su gran humor y carisma, sobre todo por los videos y fotos que comparte en su cuenta social de Instagram.

En su más reciente publicación de la cantante Thalía, la artista presumió su diminuta cintura a través de un video, dejando muy sorprendidos a todos sus fans, pues a sus 47 años luce un cuerpo espectacular.