Thalía emocionó a fans al lanzar su nueva línea de productos para el cabello

La sexy cantante mexicana Thalía a través de un video en su cuenta personal de Instagram, anunció su nueva línea de productos para el cabello.

En el clip que compartió la intérprete de "No me acuerdo", da a conocer la noticia a todos sus fieles admiradores para mostrarles los nuevos productos para el cuidado del cabello, su nueva línea lleva por nombre Adria by Thalía.

"¡Tu cabello debe ser tan fuerte y vibrante como tú, por eso lancé #AdriaByThalia! ¡Lo hice pensando en ustedes, cariños! Son productos de alta calidad". Escribió Thalía.

Tras el video que compartió Thalía, inmediatamente los fans empezaron a enviar cientos de mensajes a la artista, pues con la noticia están muy felices por los proyectos de la intérprete.

"Que bella eres perfecta y mucho éxito en este nuevo proyecto y bendiciones para ti eres una mujer emprendedora y talentosa adelante con toda la actitud siempre de hermosa", "Tan bella como siempre felicidades reina". Escribieron los fans de Thalía.

La cantante mexicana Thalía ha cautivado a sus fans con este nuevo proyecto, pues como recordamos anteriormente había lanzado sus productos de belleza que fueron la sensación con las nuevas pestañas y lápices para las cejas.

Thalía ha logrado conquistar de nueva cuenta al público mexicana, la famosa artista ha comenzado con nuevos proyectos este 2019, mientras tanto las chicas podrán lucir un cabello espectacular con los productos de la cantante.

Cabe mencionar que Thalía tras su regreso a la música el año pasado logró grandes reconocimientos por sus nuevos temas, el más sonado ha sido "No me acuerdo", canción que también colaboró Nattti Natasha.

De igual forma Thalía emocionó a sus fans con el lanzamiento de su más reciente material discográfico que lleva por nombre "Valiente". Recordamos que la cantante mexicana ha colaborado con grandes artistas entre ellos: Maluma, Carlos Rivera, Gente de zona, entre otros.