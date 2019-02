Thalía desborda sensualidad con vestido de plumas en fiesta previa a los Grammy (FOTO)

Los Premios Grammy 2019 han llegado y como cada año reúne a los mejores artistas del momento, por lo que los looks seguramente se robaran la atención de las cámaras.

Una de las cantantes que más se ha posicionado en el mundo de la música, es sin duda Thalía, quien se ha ganado el cariño del público con sus grandes sencillos.

Thalía

Thalía asistió a la celebración previa a los Premios Grammy 2019 con un espectacular vestido de plumas, con el cual se robó la mirada de las cámaras.

Sin duda la cantante fue la sensación de momento con el look que eligió para la celebración previa a la entrega de la edición 61 de los Grammy.

Thalía

Thalía, desfiló con un vestido de plumas color verde, la cual cuenta con una sexy abertura en la parte inferior y elegante diseño de la parte de los hombros la hizo lucir su belleza y sensualidad.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de ‘Si no me acuerdo, no pasó’, compartió con sus miles de admiradores una serie de imágenes en la que se le puede acudiendo muy sonriente a la celebración previa a la entrega de los premios Grammy 2019.