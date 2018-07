Thalía dedica emotivas palabras a sus fans por el éxito de su canción ‘No me acuerdo’

La hermosa cantante Thalía en su cuenta social de Instagram compartió un video donde envía un emotivo mensaje a todos sus fans, agradeciéndoles a cada uno de ellos por escuchar el tema No mu acuerdo’.

Recordamos que tras el lanzamiento de su nuevo sencillo de la artista No me acuerdo junto con la sensual cantante Natti Natasha logró cautivar a todos sus fans, ya que hasta ahora el sencillo tiene más de 150 millones de reproducciones. Con esto la artista luce muy feliz y emocionada, pues no puede creer que en tan poco tiempo de haberse estrenado la canción haya logrado tal magnitud en las redes sociales y siendo el agrado de mucha gente.

Thalía se muestra aún más emocionada y dedica estas palabras a los oyentes de la referida canción:

"Mis amores bellísimos, muchísimas gracias por todo el apoyo y el amor que me han regalado con esta canción. Estoy fascinada, enloquecida con lo que ha pasado. Me encanta que la dediquen, que la gocen y la bailen. Gracias por llevarla a los cuernos de la luna, por llevarla a los primerisísimos lugares. Vamos por los 200 millones de vistas y más. ¡Gracias! Los amo. Sigan compartiéndola, escuchándola y descargándola", fueron las palabras de Thalía para todos sus fans.

El sencillo de la cantante fue estrenado hace un mes y en tan poco tiempo la cantante Thalía está muy feliz por este gran logro en su carrera.

