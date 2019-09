Thalía confiesa a fans donde le gusta que le den BESITOS ¡Qué atrevida! (VIDEO)

La cantante Thalía, disfruta entretener a sus millones de seguidores en Instagram realizando divertidos videos, aunque en algunas ocasiones los internautas la han criticado, y es que a pesar de las burlas, la artista mexicana sigue compartiendo las actividades que realiza en su vida cotidiana.

En un reciente video que publicó en Instagram, dejó a sus fans algo sorprendidos, pues la famosa reveló en que parte de su cuerpo le gusta que le den besos, tal parece que el comentario que realizó la cantante alborotó las redes sociales.

Thalía confiesa a fans donde le gusta que le den BESITOS ¡Qué atrevida! (VIDEO)

Te puede interesar: Thalía con sus LABIOS HÚMEDOS enamora a sus seguidores (VIDEO)

La intérprete de "No me acuerdo", dijo que le gustan que le den besos en el cuello; los usuarios al ver lo que escribió la artista, no dudaron en enviarle mensajes, donde algunos tuvieron el atrevimiento de enviar comentarios subidos de tono.

Thalía emociona a sus fans con atrevidas confesiones

"Yo te doy besitos en tu hermoso cuellito", "Es uno de mis deseos hermosa", "Te amo con locura", "Diosa como siempre", "Un besito donde más te guste".

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

La cantante Thalía, por el momento no ha revelado algún nuevo lanzamiento, pues se está enfocando en la promoción de sus nuevas fragancias y de los nuevos productos de su línea para el cuidado del cabello.

La intérprete mexicana se ha convertido en una de las famosas más solicitadas en redes sociales, pues ha sumado más de 14 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y esto lo ha conseguido por las atrevidas imágenes, luciendo sus curvas con poca ropa o cuando presume los deportes extremos que le gusta hacer en sus tiempos libres.

Si quieres ver más contenido de Thalía ¡DALE CLIC AQUÍ!