Thalía con TREMENDO escotazo hizo arder la fiesta pre al Super Bowl

Thalía es una de las cantantes mexicanas más importantes de todos los tiempos, pues ha sabido mantenerse en el gusto del público, pues siempre se va reinventando, no solo ha cantado pop, o rancheras, sino que también ha cantado reggaeton, baladas, y hasta rap.

En ese sentido, la esposa de Tommy Mottola ha demostrado que no importa que pasen los años, conserva su carisma y su buen humor, y día con día lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde no se cansa de compartir video y publicaciones con buen rollo, para todos sus seguidores.

Pero en esta ocasión fue en una de las tradicionales fiestas del evento deportivo del momento en donde Thalía, ha deslumbrado con su presencia, pues hay que, pues a raíz del Super Bowl, se organizan lujosas y espectaculares fiestas con estrellas, como el evento al que acudió la bella mexicana.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde Thalia colocó un mensaje que dice: “Latinas in da house!�� Pre #superbowl party at @jlo and @arod’s. Fun night! Go get them baby! ��������” y en donde presumió que se codea sólo con las más famosas celebridades de Hollywood como Jennifer Lopez, quien es una de las grandes celebridades del cine y la música.

Hay que destacar que Thalía cuenta con más de 15 millones de seguidores en Instagram, y fue en Instagram en donde compartió las postales al lado de la Diva del Bronx en la prefiesta del Super Bowl LIV, en donde en las imágenes se pueden ver a las dos estrellas lucir espectaculares outfits y posar de lo más relajadas y contentas al lado del marido de la mexicana, el magnate Tommy Mottola.

La fiestas previas al Super Bowl

Como el Super Bowl es uno de los eventos más esperados cada año, la semana del gran juego se organizan lujosas y espectaculares fiestas con celebridades, como la celebración a la que acudieron las latinas.

Cabe destacar que hoy domingo 2 de febrero se celebra la Super Bowl 2020, el partido más importante de la NFL (National Football League), que celebra su edición número 54, que en esta ocasión, los Kansas City Chiefs se ven las caras con los San Francisco 49ers en el Hard Rock Stadium de Miami y en el medio tiempo tendrán en show por parte de Shakira y JLo.

