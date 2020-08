Thalía con ARDIENTES ejercicios presume su lujoso gimnasio ¡Diva!

Thalía con ARDIENTES ejercicio presume su lujoso gimnasio ¡Diva!

Thalía es una de las más destacadas cantantes mexicanas, que ha sabido hacer una tremenda fortuna digna de una diva de la música como lo es ella, por eso en su casi tiene un lujoso gimnasio que recientemente presumió en las redes.

No queda duda de que Thalía es una persona que le gusta llevar una vida saludable, pues a sus 48 años, se ve exactamente igual que cuando enamoró a la audiencia en novelas como María la del Barrio, debido esto en gran parte a su devoción por los ejercicios.

Es por eso que la diva mexicana mostró a sus seguidores en Instagram su vuelta al gimnasio, esto con una foto en sus historias, donde aparece con pants deportivos y playera sencilla, donde la intérprete de Arrasando sigue las indicaciones de su entrenador a través de la cámara.

Al parecer la bella Thalía ha llevado una vida sana, pero después de la pandemia no le fue sencillo retomarla, pues luego de pasar la mayor parte de la cuarentena en un estado sedentario, por eso ahora comentó también en sus redes lo siguiente: No me ha sido nada fácil regresar a los ejercicios.

Thalía y su nueva música

La intérprete de María la del Barrio últimamente se ha mostrado irrefrenable, ya que en los últimos meses, ya ha lanzado dos exitosos sencillos y el último llamado 'La Luz', en colaboración con el cantante Myke Towers, espera sorprender a todo sus fanáticos.

Es por eso que ahora Thalía al lado de una imagen, sin revelar la fecha exacta del lanzamiento, anunción su nueva colaboración musical: ¡Emocionada a más no poder porque finalmente ya les puedo mostrar la portada oficial de mi próximo sencillo La Luz junto a Myke Towers!

Cabe mencionar también que su canción Tímida, junto a Pablo Vittar, alcanzó la cima en varias listas de popularidad alrededor del mundo, refrescando la carrera de una de las cantantes más queridas y dando un giro innovador y arriesgado a su música.

¿Crees que Thalía vive como una diva? ¿Consideras que a Thalía tiene buen cuerpo?