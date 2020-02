Thalía como un MANGO se luce con ardiente vestido ¡Pero qué cosa!

La cantante Thalía es de las distinguidas cantantes mexicanas que ha sabido labrarse una fama a nivel internacional con sus grandes éxitos musicales, así como con su belleza y sus empresas.

Hace unos días la bella Thalía fue parte de la gala de los reconocidos los Premios Lo Nuestro que se llevaron a cabo el pasado 20 de febrero, en donde también se concentraron un sinfín de celebridades del mundo de la música y de la farándula latina.

No queda duda que Thalía derrochó toda su belleza, ya que como fue parte de las presentadoras, se lució con varios atuendos que dejaron a los presentes muy enamorados, pero fue uno en especial con el que ha lucido que ha dejado a muchos fascinados y ella misma lo sabe.

Thalía como un mango

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Thalía ha dado a conocer que uno de sus vestidos la hizo ver como toda un mango, se trata de uno amarillo radiante con la que lució un escotazo, que a cual más le robo los suspiros por lo bella que luce la cantante.

En la publicación agregó una descripción que dice: “Creo que este fue uno de los looks consentidos. Color mango para veme como un mango! ���� Y como siempre lo he dicho el trabajo en equipo es lo que hace que nosotros brillemos para ustedes! Cada una de las personas que trabajaron a mi lado en #pln me hicieron sacar lo mejor de mi!”.

Ante este video, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, pues rápidamente comenzaron a llenar de muchos comentarios y sobre todo de halagos la publicación de la bella mexicana Thalía.

Cabe destacar que Thalía suele ser invitada a alfombras rojas de alto nivel como los Met Gala, los premios Tony, los Grammys, y muchas otras, sin embargo, no olvida sus raíces, y acude a los Premios Lo Nuestro, que premian lo mejor de la música latinoamericana, en donde se lució como una diva mexicana.

