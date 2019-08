Thalía calienta Instagram con un atrevido video en la CAMA sin ropa

Thalía sigue dando de qué hablar en las redes sociales, pues además de tener una larga trayectoria en la música se ha dedicado en ser toda una empresaria, pues la famosa tiene su propia línea de ropa, zapatos, tratamiento para el caballo, fragancias y ahora reveló que ha lanzado su nueva colección para la cama.

Cabe mencionar que la cantante mexicana está a unos días de festejar su cumpleaños el 26 de agosto y en sus próximos 48 años de edad quizás su esposo Tommy Mottola la sorprenda con un lujoso regalo tal y como lo ha hecho en sus anteriores celebraciones.

La cantante quiso promocionar su nueva colección para la cama luciendo más provocativa que nunca, pues en el video se puede apreciar a la artista no tener ropa, situación que ha causado revuelo en las redes sociales.

En el video la intérprete de "No me acuerdo" aparece recostada en la cómoda cama, mientras su cuerpo está cubierto con las sábanas, la famosa decidió desearles a sus fieles admiradores un lindo día; aquel video que compartió en Instagram cautivó a más de 630 mil seguidores.

Thalía seduce las redes con atrevido video en la cama

Los usuarios al ver la manera en la que Thalía promocionó su nueva colección para la cama, quedaron muy fascinados, incluso la cantante Yuri mencionó que así si dan ganas de dormir, aunque algunos usuarios de la famosa empezaron a criticar a la veracruzana debido a sus actitudes con la comunidad LGBT.

"Hermosa desde que amancenes", "Ya me compre unas me encantan", "Así me quisiera despertar yo, bien glamurosa", "Me encantó es preciosa la colección".