Thalía baila SIN ROPA en Instagram ¡Hot!

Thalía no deja de mostrar su lado atrevido y sexy, y ahora en la cuarentena ha buscado la oportunidad para divertir a todos sus fanáticos, pero luciendo más hermosa que nunca, es por ello que compartió a través de sus historias de Instagram un video muy subido de tono.

La cantante de 48 años ha buscado la manera de aprovechar su tiempo libre, y cuando no encuentra que hacer se dedica a ver los videos en Vivo de sus artistas favoritos, tal fue el caso reciente en el que aprovechó para ver un video de DNICE.

Pero eso no fue todo, no solo enseñó que estaba viendo el Live, sino que aprovechó para mostrar que se estaba bañando, y no solo eso, sino que deleitó a sus fans con un bailecito muy sexy mientras estaba sin ropa.

Una de las canciones de Thalía sonaban en el live del rapero y Dj sonaba mientras la famosa salía de la ducha, y la canción la sorprendió, por lo que decidió hacer un bailecito, mientras aseguraba que el DJ le ha animado durante la cuarentena.

Mira la foto de Thalía

Thalía deleitó a sus fans con su baile súper sexy

La también actriz ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotografías en las que luce super sexy, pues pasa sus días de confinamiento en su lujosa mansión en donde goza de una enorme piscina la cual aprovecha ahora que es verano y las temperaturas han aumentado.

De hecho, hace unos días fue captada con un traje de baño muy elegante, color negro con toques dorados, el cual fascinó a todos sus seguidores, pues esta prenda dejaba a la famosa relucir su cuerpazo.

Thalía a sus 48 años de edad puede presumir ser una de las cantantes mexicanas más exitosas, pero no solo eso, sino que también es una de las más sexys y queridas por los fans, que siempre están al pendiente de sus publicaciones en Instagram.