Thalía apoya a la comunidad LGBT con un emotivo mensaje (VIDEO)

La cantante Thalía al igual que otras famosas del medio del espectáculo, han enviado mensajes en redes sociales para apoyar a la comunidad LGBT, respetando las decisiones de cada persona con respecto a sus orientaciones.

Thalía ha sido una de las famosas más solicitadas en redes sociales, en su cuenta personal de Instagram cuenta con más de 13 millones de seguidores; la cantante disfruta compartir los viajes que realiza con su familia y recientemente ella, su esposo y sus dos hijos se fueron a Disney World.

Thalía decidió compartir un emotivo mensaje expresando su apoyo a la comunidad LGBT, y mediante un video en Instagram, dedicó unas palabras a todas aquellas personas que han luchado por los derechos de igualdad sobre sus decisiones.

Thalía decidió compartir un clip con la canción "A quien le importa" y mostrando los colores de la bandera de la comunidad LGBT, que es un símbolo del orgullo gay.

Thalía comentó: "En el mes de unión de todos los colores, de la diversidad, de los corazones desafiantes, de las mentes libres y creativas, celebremos que en realidad todos somos almas fantásticas".

Tras la emotiva publicación de Thalía, sus fans no dudaron en agradecer las muestras de apoyo que han recibido de la intérprete de "No me acuerdo".

"¡Aplaudamos! a todos esos corazones valientes que rompen esquemas". Escribió la cantante Thalía.

"Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por tu apoyo, tu amor y tu inspiración ¡Te amor Thalía por siempre!".

"Eres un icono mundial y la mexicana del universo, orgulloso de ser tu fan, súper estrella".