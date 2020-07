Thalía anuncia su SOLTERÍA en redes sociales ¿Se acabó todo?

Thalía es la famosa cantante mexicana que ha llegado casi a 10 millones de vistas en YouTube con su nuevo video al tema "Estoy soltera" en el que aparece junto a Leslie Shaw y Farina

Resulta que Thalía recientemente promociona su nuevo tema y video "Estoy soltera", el cual estrenó en redes sociales el pasado 19 de junio de 2020 y llega ya a casi 10 millones de vistas en YouTube.

Es por eso que de nueva cuenta Thalía vuelve a posicionarse en el gusto de sus seguidores en redes sociales ahora con el tema Estoy soltera, muy movido, donde la famosa mexicana derrocha belleza y sensualidad, al igual que Leslie Shaw y Farina.

El mensaje de soltería de Thalía

No es para menos que en Instagram, Thalía festeja por el éxito de su nuevo tema y pues ha colocado un video en el que aparece rodeada de varios modelos, con lo que colocó un mensaje haciendo referencia al nombre de la canción.

“Algo espiritual. #estoysoltera".

Tal parece que la protagonista de exitosas telenovelas como "Marimar" y "Rosalinda", éxitos en los años 90 y que le dieron la vuelta al mundo con sus transmisiones en televisión, no deja de sorprender con su música que siempre se vuelven en grandes éxitos sonados entre sus fans.

Hay que destacar que Thalía tiene acostumbrados a sus fans de todo el mundo a que vean en ella en sus videos imágenes exclusivas, originales y en su persona atuendos que la hacen verse como una verdadera diva, y esta vez no es la excepción.

Y es que parte de la canción menciona: Hay que rico es saber que en mi casa no me esperan, hoy me voy a perder, menos mal que estoy soltera", dice parte de la canción que promociona ahora Thalía.

Cabe destacar que Thalía sigue vigente en el mundo de la música y siempre sorprende con cosas nuevas, como ahora con esta canción que rápidamente se ubica entre las favoritas, además, sigue siendo una de las artistas más influyentes en la actualidad en las redes sociales, pues solo en Instagram tiene alrededor de 16.2 millones de followers y la siguen de todas partes del mundo.