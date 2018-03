Thalía afirma estar 'poseída' por un maligno ser

La cantante mexicana Thalía de 46 años de edad le hizo a sus fans a través de un video una fuerte confesión, pues cuando todos esperaban su regreso a la música o alguna telenovela en puerta, la cantante afirmó que está poseída.

Con un video en Instagram Thalía la intérprete de Amor a la mexicana despertó la preocupación de sus seguidores, luego de explicar exactamente lo que le está pasando cuando se pone peluca rosa.

"Bellezas, no se lo van a creer, pero llevo unos días… como que me dan unos black outs y luego encuentro pelucas rosas y cosas rosas raras. Cuando regreso así a mi cuerpo me siento como renovada, como feliz, como cuando uno hace sus cositas traviesas, así me siento, ¡no sé qué está pasando!".