Thalía advierte a seguidores de un posible fraude con su imagen, ¿demandará?

Sin duda alguna Thalia es una de las actrices y cantantes más famosas del mundo, pues su fama ha llegado a niveles insospechados, debido a esto y a su larga trayectoria la famosa ha sido imagen de distintas marcas y productos.

Y es que la famosa que se hiciera famosa por su paso en Timbiriche y sus telenovelas como María la del Barrio, Marimar y María Mercedes, es sin duda alguna, una de las mexicanas y latinas más populares del mundo.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente la famosa ha estado en boca de todos después de que se revelaran las fotografías de su apuesto hijo de tan solo 11 años de edad, sin embargo, ahora la famosa se encuentra preocupada por sus fans, pues al parecer estarían lucrando y estafando personas utilizando su imagen.

Thalía advierte de estafa con su imagen

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde la artista mexicana alertó a sus fans sobre una campaña en la que usan su fotografía para ofrecer tarjetas de crédito, esto llegó a las manos de la artista que enseguida tomó cartas en el asunto y se deslindó públicamente, además de que advirtió a sus fans para que nadie caiga en la estafa.

"Esto es totalmente falso, no caigan. Mis abogados ya están en esto. Tengan cuidado, si no es oficial por mis redes no es verdad" Escribió la famosa en sus historias.

En la publicidad se muestra una postal de la famosa teniendo en sus manos la tarjeta de crédito de una tienda departamental de la que la famosa se deslindó, es por eso que la famosa ya está hablando con sus abogados para que se llegue hasta las últimas consecuencias.

¿De cuánto es la fortuna de Thalía?

A lo largo de su larga trayectoria, la famosa cantante mexicana ha grabado muchos discos, además de que ha participado en Telenovelas que son muy populares y que incluso se siguen transmitiendo en algunos canales de Televisa, por lo que el dinero no ha sido nunca un problema para ella.

Y aunque desde hace años está casado con Tommy Mottola, quien tiene un valor estimado de 540 millones de dólares, la mexicana tampoco se queda atrás, pues, tras más de 40 años de vida artística, la fortuna de Thalía asciende a los 60 millones de dólares.

