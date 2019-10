Thalía a sus 48 años de edad luce diminuta cintura con un sensual traje de baño

La cantante Thalía desde su trayectoria por el mundo de la música ha presumido un cuerpazo envidiable, desde muy joven lucía una diminuta cintura, pues era una de las cantantes mexicanas favoritas del momento, incluso hasta ahora a sus 48 años de edad posee un cuerpo de envidia.

La famosa en muy pocas ocasiones comparte fotografías en traje de baño, pues le gusta presumir sus outfits y los viajes en familia que realiza durante la temporada de vacaciones, aunque sus más recientes imágenes dejaron cautivados a sus fans.

Te puede interesar: "Thalía Potter" le sale horrorosa cicatriz en la frente

La artista decidió disfrutar de su fin de semana mostrando su envidiable cintura y lo hizo en la alberca acompañada de la conductora del programa "E Gordo y la Flaca" Lili Estefan, ambas han demostrado ser muy buenas amigas y cada vez que tienen la oportunidad de reunirse disfrutan pasar tiempo juntas.

Aunque lo que más sorprendió a los fans de la intérprete de "No me acuerdo" fue verla con un coqueto traje de baño de rayas, pues la famosa no suele compartir sensuales fotografías enseñando sus curvas como lo hace otras mujeres de la farándula; la sexy imagen dejó con la boca abierta a miles de fanáticos.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

Thalía enamora a sus fans enseñando sus encantos en traje de baño

Thalía ha logrado ser una famosa cantante y actriz tras haber participado en las telenovelas que se trasmitieron en Televisa, pues como recordamos sus inolvidables personajes fueron los favoritos de los televidentes, aunque la artista prefirió enfocarse en su carrera en la música, pero, en algunas ocasiones sus fans le han cuestionado si le gustaría regresar a la pantalla chica.

Si quieres ver más contenido de Thalía ¡DALE CLIC AQUÍ!