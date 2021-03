Thalía: Usuarios comparan a la famosa con Lyn May y esta es la razón

La cantante Thalía ha demostrado en sus redes sociales que no hay ningún impedimento para lucir guapa y hermosa con looks muy arriesgados, tal y como lo presumió en una de las nuevas publicaciones, aunque algunos usuarios la compararon con Lyn May.

Pero, ¿Qué fue lo que causó revuelo? En La Verdad Noticias te damos los detalles, pues la intérprete de "Amor a la mexicana" recurrió a su perfil de Instagram para compartir un mensaje sobre la mujer, pero algunos usuarios se percataron de su físico.

Y es que, últimamente, la famosa cantante Thalía, ha estado muy activa en las redes, ya que ha compartido varios atuendos muy coquetos que han cautivado la atención de sus fieles seguidores, pero su reciente publicación dividió opiniones.

Thalía y la foto de Instagram que causó revuelo

A través de su cuenta oficial de Instagram, la celebridad de Internet modeló un coqueto atuendo en color rojo, mientras que en el mensaje que compartió a sus fans comentó que las mujeres son dueñas de sus cuerpos, intelecto y poder.

Thalía sorprende a sus fans con un look cautivador

Pero lo que causó todo un revuelo fue el físico de la famosa, ya que los internautas se percataron que su rostro luce muy diferente, incluso le cuestionaron si se realizó algún arreglito estético en la cara, otros comentan que usó retoques en las fotos.

Algunos usuarios mencionaron que la cantante acudió con el cirujano plástico de la vedette Lyn May, mientras que sus fieles admiradores no pararon de elogiar la belleza de la artista, quien luce una figura espectacular debido a su disciplina con el ejercicio.

La cantante causa furor en Instagram

A pesar de las críticas que recibió la cantante Thalía al ser comparada con Lyn May, la famosa prefiere evitar el escándalo y enfocarse en consentir a sus fans, quienes han apoyado la carrera de la celebridad de las redes sociales.

¿Crees que la famosa se sometió a unos arreglitos estéticos? Déjanos tus comentarios.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Google News y mantente informado.