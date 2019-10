Thalía ¿Se cambió de GÉNERO? Sorprende con cambio de look (FOTOS)

La cantante Thalía ha sorprendido a sus fans con un inesperado cambio de look que supondría su cambio de género, ya que ha publicado una imagen en donde se le ve totalmente distinta.

Tal parece que Thalía ahora tiene la estupenda idea de cambiarse de género, pues recientemente ha publicado una imagen en donde aparece con un vestuario bastante varonil, muy similar a los de los regatonearos.

En la imagen Thalía porta unas sandalias típicas de los regetoneros, así como también una chamarra muy lujosa y bisutería característica de los fanáticos del reguetón, en las que aparece posando extrañamente como una empoderada del genero urbano más destacado del momento.

Tal parece que la imagen ha logrado llamar la atención de los más de 14 millones de seguidores en Instagram que tiene la cantante Thalía, pues hasta el momento ha logrado obtener más de treinta y tres mil reacciones de reacciones.

Pero eso no es todo, pues la publicación también se ha llenado de una ola de comentarios en los que los usuarios expresan sus opiniones sobre la imagen, entre los más destacados se encuentran los siguientes: “Como que ropa femenina te va más... eres una bella”, “Un videoclip asi con ese look, estaría genial”, “Qué perrona te vez mi Reina “, “Vamos de paseo si si en un avión lindo “, “Ahora sí con todo el flow y el bling bling que buena onda Thalía te ves chida”, entre muchos otros.

Tal parece que este cambio de look ha dividido las opiniones en las redes sociales, pues algunos no le apuestan a que Thalía cambien de ningún estilo, ya que se distingue por ser una cantante muy femenina, algo que tiene acostumbrados a sus fans; pero por otro lado muchos consideran que es buena idea que Thalía incursione en nuevos estilos tanto en su look, como en la música.