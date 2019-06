Thalía: ¿Participará de una producción de Marvel?

Thalía es una de las cantantes mexicanas más populares de los últimos tiempos, su video musical "no me acuerdo" está en la búsqueda del BILLÓN de reproducciones, por lo que ha demostrado seguir en tendencia.

A pesar de su larga carrera en el medio artístico, Thalía sigue siendo una de las artistas más populares, pues sabe renovar sus ritmos, sus canciones, y a ella misma.

Thalía se ha popularizado en redes sociales, donde cuenta con más de 13 millones de seguidores SOLO EN INSTAGRAM, quienes día a día siguen todo lo que publica en esta red social.

Pero Thalía no sólo es cantante, hay que recordar que también fue una de las mejores actrices de telenovelas en México, con sus reconocidas "Marías" y tal parece que los fans quieren que Thalía vuelve a la actuación.

¿Será que participe del MCU?

Thalia compartió a través de sus historias de Instagram su visita a un museo de Marvel, donde se le ve posando a lado de esculturas de los personajes.

Los fanáticos no dudaron en especular, y enviarle mensajes preguntándole si estaría participando de alguna producción de Marvel.

Incluso, hicieron un montaje de Thalía en el cuerpo de la capitana Marvel, mismo que también compartió en sus historias.

“Niños ya saben que yo soy una fanática de los superhéroes desde siempre, ¡Miren donde estamos!”, dijo Thalía muy emocionada.

Thalía no hizo comentario al respecto, pero tampoco dio pie al rumor, por lo que no, ¡no amigos! Thalía no formaría parte del MCU

Pero sería muy divertido verla formar parte de alguna de las películas de superhéroes, o verla volver a la actuación.