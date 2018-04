Thalía: ¡La ‘Chavarruca’ de Instagram!

“Ya estas vieja para eso”, fue lo que un seguidor le dijo a Thalía en una fotografía que ella había subido a su cuenta oficial de Instagram; pues la persona de sexo masculino le recordó que ya va para los 50 años.

El sábado, Thalía posteo una fotografía en donde se encuentra posando acostada sobre una sábana blanca y alrededor de ella se ubican dos unicornios. En la fotografía de Instagram, Thalía porta un body en color piel, pero muy lejos de provocar ‘sensualidad’ ‘pasión’ o transmitir una buena emoción, lo único que hizo fue lograr que le recuerden que se ve “ridícula”.

Enjoy the sweetness of life Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 21 Abr, 2018 a las 7:33 PDT

Cabe destacar que Thalía ya toca el timbre y hasta lo rebasa; pues ya va por los 47 años; y a pesar de su ‘conservación’ como mujer, ya es una adulta; como lo mencionan algunos de los comentarios de Instagram, ya está grande para realizar ese tipo de fotografías. Sin embargo parece que esto no le importó a Thalía pues desde hace dos días ella no respondió a ningún comentario ni se manifestó en algún medio.

Estos fueron algunos de los comentarios en Instagram que màs destacan en la fotografía de Thalía:

“Ya estas muy vieja para eso señora ya va para los 50”, “Ay no que terrible es no aceptar la edad entender que ya no estamos para esas cosas”, “vieja ridícula, lastima me caías bien, pero ya no buscas que subir para llamar la atención..”, “Ridícula! No estas para eso!”…

Asì atacaron en Instagram a Thalía

Thalía no manifestò respuesta alguna en Instagram

Thalía continúa con el 'ridículo'...

A pesar de los comentarios negativos que añadieron a la cuenta oficial de Instagram que Thalía maneja, también hubieron algunos positivos, pues los que realmente se consideran fans no se cansaron de recordarle que se veía hermosa y que ella es amante de los unicornios; tal y como lo demostró en alguna de sus historias de Instagram subidas en el transcurso del día.