Thalía DESTAPADA presume su sensualidad al estilo Marilyn Monroe

Thalía DESCUBIERTA presume su belleza al estilo Marilyn Monroe

Thalía es una famosa cantante y actriz mexicana que siempre busca la manera de interactuar con sus seguidores y divertirlos con cada una de sus ocurrencias que a más de uno hace reír.

Es por eso que en esa sintonía sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un vídeo 'deepfake' en el que se transformó en la rubia más deseada de Hollywood, nada más y nade menos que en Marilyn Monroe.

Thalía y su video al estilo Marilyn Monroe

Como se puede observar en las imágenes de su video en Instagram, la bella cantante mexicana es acompañada del mítico tema I wanna be loved by you, mientras protagoniza algunas de las películas más icónicas de Monroe y en una escena en especial en donde presume su sensualidad.

Es una escena en donde más ha encantado Thalía, pues se presume con un vestido rojo descubierto de hombros y donde irradia toda la belleza de la intérprete de Amor a la mexicana y donde por si fuera poco lleva acumulado más de 500.000 reproducciones en menos de un día.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues en la publicación se alcanzan a ller algunos que dicen así: "La Marilyn mexicana", "OMG, ¡qué maravilla!", "siempre que la veo me acuerdo de ti", entre muchos otros.

Hay que destacar que las aplicaciones de deepfake, que permiten al usuario convertirse en cualquier celebridad, también gozan de gran popularidad entre los famosos. Por ejemplo, el novio de Britney Spears, Sam Asghari, recientemente compartió con sus fans un vídeo en el que se puso en la piel de su pareja.

Cabe mencionar que con este video Thalía de nueva cuenta demuestra que siempre tiene algo con qué sorprender a sus fans, aunque a veces ha sido tachada de ridícula o de tratar siempre de estar entre los comentarios de la prensa… ¿Crees que Thalía busca siempre llamar la atención? ¿Thalía te parece ridícula?